Defour: "Vorig jaar had ik nee gezegd tegen rol als T1, toen voelde ik me nog niet klaar"

Het ontslag van Danny Buijs kwam misschien niet als een verrassing na de reeks slechte resultaten van KV Mechelen. De vraag aan Steven Defour om de Nederlander op te volgen misschien net iets meer.

"'s Ochtends had ik met Danny nog over de wedstrijd van de dag ervoor (tegen AA Gent) gepraat", vertelt Defour. "Daarna hebben we de training in elkaar gestoken en zijn we even naar binnen gekomen. Toen kwam de vraag van het bestuur of ik wou overnemen."

"Vorig jaar zou ik nee hebben gezegd", geeft Defour toe. "Toen voelde ik me nog niet klaar. Het gevoel was er toen nog niet."

Door een schorsing van Danny Buijs mocht Defour begin deze maand tegen Club Brugge al eens proefdraaien als T1. Toen begon het wel te kriebelen. "Toen voelde ik dat het zou kunnen", vertelt hij.

"Ik had er al veel over nagedacht, omdat ik de vraag ook regelmatig kreeg of ik een rol als T1 zou zien zitten. Nu heb ik gewoon ja gezegd. Er is geen ideaal moment om erin te springen. Als de kans komt, spring je op de trein of niet."