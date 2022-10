Stoelendans bij KV Mechelen: Danny Buijs buiten, Steven Defour neemt over als T1

Het ontslag van Danny Buijs komt niet als een verrassing na de reeks slechte resultaten. De club verloor achtereenvolgens van Gent, Anderlecht en Club Brugge en staat na 12 speeldagen op plek 13 op amper 1 punt van de degradatiezone. Nu er een drukke periode aankomt, heeft het bestuur dan ook een knoop doorgehakt.

“Danny Buijs had als opvolger van Wouter Vrancken absoluut geen makkelijke taak”, vertelt CEO Frank Lagast. “We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Danny is een voetbaldier met veel voetbalkennis en een sterke communicatie. De resultaten volgden echter niet en daarom nemen we deze beslissing.”



Steven Defour, een van de assistenten van Buijs, neemt over. Niet tijdelijk, maar definitief. “Ik kijk er geweldig naar uit. Trainer worden bij de club van mijn hart is uiteraard een droom. De uitdaging met deze spelersgroep ga ik helemaal aan", reageerde hij al kort.