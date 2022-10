Anderlecht na rellen op Sclessin: "Kunnen dit niet oplossen in het huidige kader"

Wouter Vandenhaute veroordeelde de gebeurtenissen van gisteren bij het begin van zijn persbabbel.

"Ik en de club Anderlecht, we schamen ons daar voor. Het haalt niets uit. We begrijpen de snelle reactie van de CEO van de Pro League. Het is goed dat hij dat durft te benoemen. We aanvaarden de boete van 50.000 euro."

"Supporters zijn het kapitaal van een club. We nemen hen zeer serieus en we luisteren. Maar tegen zo'n kleine groep kun je niets doen. Het vertrouwen tussen het voetbal en de politieke wereld moet heropgebouwd worden."



"We hebben vandaag een heel groot probleem in het voetbal", ziet Vandenhaute. "Ik denk dat Michel Verschueren zich vandaag in zijn graf omdraait. De periode dat hij tussen de supporters ging staan, dat is helaas niet de manier waarop het vandaag kan aangepakt worden."

Om het probleem op te lossen reikt Vandenhaute de hand uit naar de politiek, die volgens hem het voetbal de laatste jaren heeft weggeduwd.

"De overheid moet in het voetbal weer een bondgenoot zien, zodat ze de maatschappelijke relevantie ervan ziet."

"Zonder adequate samenwerking tussen clubs, overheid en politie gaat het niet lukken. In het huidige kader kunnen we dit niet oplossen", aldus de voorzitter van Anderlecht.