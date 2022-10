Gokbedrijf Circus vervangt Groupe Gobert als naamsponsor bij Intermarché-ploeg

Circus, het gokbedrijf gelinkt aan de Waalse investeringsgroep Ardent, was in 2020 als eens hoofdsponsor van de ploeg die toen als Circus-Wanty door het leven ging.



Sindsdien kende het team een schaalvergroting, met warenhuisketen Intermarché als nieuwe sponsor maar ook met successen in de WorldTour.



Nu is Circus terug bij de ploeg, ter vervanging van bouwbedrijf Groupe Gobert. De aankondiging werd gedaan in aanwezigheid van de Waalse minister-president Elio Di Rupo, de Waalse minister van Sport Valérie Glatigny en de Waalse minister van Sportinfrastructuur Adrien Dolimont.

"Ons bedrijf heeft altijd zijn steentje aan het sportieve leven in ons land bijgedragen", zegt Nicolas Léonard, de directeur van de Ardent Group. "Dat onze investering invloed heeft op de hele wielerpiramide (er komt onder meer een opleidingsploeg bij, red) kadert perfect in onze visie."

"Wij vonden het daarnaast essentieel om deze ploeg - die afgelopen seizoen 5e werd op de wereldranglijst - te ondersteunen op het internationale toneel als een echt Belgisch en Waals project."