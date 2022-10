Bondscoach De Ketele verklapt niet alles over geheim van groter verzet: "Concurrentie luistert mee"

"Met welke versnellingen we rijden? Dat deel ik liever niet mee, want de concurrentie luistert mee", gniffelt Kenny De Ketele in De Tribune.

De Belgen reden als een wervelwind over de WK-piste in Saint Quentin en Yvelines.

"We wilden een tandje bijsteken"

Het grotere verzet heeft in elk geval geloond bij de Belgen. Al zijn er ook risico's aan verbonden.

"Wereldkampioenes Shari (Bossuyt) en Lotte (Kopecky) reden zaterdag een verzet dat ze nooit eerder getrapt hadden in een ploegkoers", vertelt De Ketele.

"We wilden een tandje bijsteken omdat we wisten dat Shari en Lotte heel lang in de wielen zouden blijven. Dan kan je wel een grotere versnelling kiezen, omdat je je hartslag lager kan houden door in de wielen te rijden."

"Als Shari en Lotte vol in de aanval zouden gaan en alleen voor de groep zouden uitrijden, bestond het risico dat ze hun benen zouden opblazen op dat grote verzet."

"Uiteindelijk bleek dat we goed gekozen hebben."