Renaat Schotte legt succesvol WK baan neer: "De wissel van de wacht is verzekerd"

Met 4 medailles en nog 2 vierde plaatsen was dit zeker een Belgisch succes te noemen, bevestigt Schotte. "Absoluut, zeker omdat dit een WK was waar zo goed als iedereen aanwezig was. Dat is niet altijd het geval in een tussen-olympisch jaar, maar de toppers van het moment waren aanwezig." Over minder dan 2 jaar, van 5 tot en met 11 augustus 2024, worden op deze piste de olympische baankampioenschappen gehouden. "Voor de Belgen is het een redelijk perfecte olympische repetitie geweest met medailles op de ploegkoersen bij de vrouwen en de mannen. De wereldtitel op zaterdag bij de vrouwen was nog maar de tweede in de geschiedenis." "Met de jonge Shari Bossuyt aan de zijde van de ervaren Lotte Kopecky. Kopecky was al eens wereldkampioene in Hongkong in 2017 met Jolien D'hoore." "Dat is de belangrijkste conclusie van dit WK: we hebben een kandidaat-olympische kampioen met dat koppel. Kopecky heeft dan nog een extra kans met het omnium, dat hier wat tegenviel." "Maar ik ben ervan overtuigd dat Kopecky in Parijs 2024 van die twee wedstrijden haar hoofddoel zal maken. En als ze ergens haar zinnen op heeft gezet, zien we waartoe dat leiden kan." "Op het EK deze zomer was ze al goed voor 2 keer goud (afvalling en puntenkoers, niet-olympisch), ze heeft dat hier dunnetjes overgedaan met haar wereldtitel op de afvalling en de ploegkoers. Kopecky had al een boerenjaar, ze heeft dat hier nog vetjes onderstreept."

"De wissel van de wacht is verzekerd"

Met Fabio Van den Bossche (22) en Lindsay De Vylder (27) wonnen 2 jongelingen het brons bij de mannen. "Dat is een andere voorname conclusie van deze wereldkampioenschappen", zegt Schotte. "Van den Bossche, De Vylder en Bossuyt (22) zijn jonge elementen die voor het eerst op het hoogste niveau scoren."



"Ze krijgen hun kans en grijpen die ook meteen. De wissel van de wacht is verzekerd. Na het duo Kopecky-D'hoore was er even twijfel over de toekomst, idem na Kenny De Ketele, die vorig jaar stopte."



"De Ketele was gekoppeld aan Robbe Ghys, die hier niet kon zijn door een knieblessure. De jeugd heeft in Parijs echt uitgepakt."



Onze man in Parijs gaf daarover nog deze anekdote mee: "Na de laatste wedstrijd op het moment dat de zaal zo goed als leeg was, gingen de Belgen een groepsfoto maken op het podium. Voor mij illustreert dat de groepsdynamiek die tegenwoordig in de Belgische selectie zit."



"Dat is een groep die aaneenhangt, die gaan voor elkaar door het vuur. De vibe die nu in de nationale selectie hangt is heel mooi en heel veelbelovend voor de toekomst."



