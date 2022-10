Gisteren redde hij nog een drenkeling, vandaag wint Belg Wayaffe triatlon van Mallorca

Na 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen beëindigde Jonathan Wayaffe de Challenge Peguera-Mallorca in 3u53'37". De Belgische kampioen op de (kortere) olympische afstand maakte het verschil vooral in de loopproef.



Daarin haalde hij tijdens de laatste kilometers de kop van de wedstrijd in. De Italiaan Andrea Pizzeghella werd tweede in 3u54:07, de Brit Thomas Bishop derde in 3u54:23. Voor Wayaffe is het zijn eerste zege op de middellange afstand.

"Ik begon met zo'n vier minuten achterstand als zesde of zevende aan het lopen, maar ik wist waartoe ik in staat was in de halve marathon", reageerde de bijna 27-jarige Wayaffe. "Ik had soms krampen maar in de laatste ronde kreeg ik de leiders in het vizier en dat gaf mij nog meer motivatie."

Een dag eerder had Wayaffe samen met enkele andere Belgische triatleten tijdens de verkenning van de zwemproef een Duitse drenkeling uit de zee gehaald. De 60-jarige Duitser werd ter plaatse gereanimeerd en bij bewustzijn naar het ziekenhuis gevoerd. Hij zou het goed stellen.