IN BEELD: 51-jarige Belg is 72 uur onderweg in beruchte ultratriatlon Londen-Parijs (!)

Arnaud De Meester vertrok zaterdagavond om 23.20 uur in Londen en kwam dinsdag om 23.15 uur - ofwel 71 uur en 55 minuten later - aan in het hartje van Parijs.

Neen, De Meester had geen autopech of een slechte gps. Onze 51-jarige landgenoot voltooide als tweede belg ooit de Enduroman, een ultratriatlon die wordt beschouwd als een van de zwaarste ter wereld.

Na 140 km lopen tussen Londen en Dover, volgde het overzwemmen van het Kanaal (35 tot 45 km, afhankelijk van de stroming), om af te sluiten met 290 km fietsen van Calais naar Parijs.

Straf!

Een andere landgenoot, Julien Deneyer, deed het hem in 2019 al eens voor en zette toen meteen een wedstrijdrecord neer (52 uur en 30 minuten). Dat werd vervolgens aangescherpt door de Fransman Lionel Jourdan (49 uur en 24 minuten).

Sinds de eerste editie in 2000 hebben 52 triatleten de Enduroman tot een goed einde gebracht. De wedstrijd heeft als bijnaam "Arch to Arc", een verwijzing naar de Marble Arch in Londen en de Arc de Triomphe in Parijs.