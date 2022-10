Kenneth Vandendriessche trakteert zichzelf op frietjes na "historische" Ironman: "Een nieuw tijdperk"

Vandendriessche werkte de Ironman van Hawaï af in 8u34'56" en werd daarmee 37e in de mythische triatlon. Wat is zijn eerste gevoel? "Dat ik er helemaal aan ben", bekent de enige Belgische prof die de finish haalde.

"Het was een heel harde wedstrijd en ik kwam nooit in mijn ritme. Het was een overlevingstocht in de marathon, normaal gezien mijn sterkste onderdeel."

Vandendriessche kwam als allerlaatste uit het water, waarna een eindeloze inhaalrace begon. "Het duurde ongeveer 70 kilometer voor ik iemand inhaalde, dat zegt genoeg. Het niveau vandaag was indrukwekkend."

"Er zat misschien wel meer in, maar ik heb alles uit mijn lichaam gehaald. Ik ben in de medische tent geëindigd, dat zegt genoeg. Ik heb alles gegeven en heb geprobeerd. Het is wat het is."

Komt Vandendriessche, die debuteerde in Hawaï, nog terug? "Tijdens de wedstrijd dacht ik van niet, maar nu wel. Ik heb tijdens het lopen meer gewandeld dan gelopen, de finish halen was het enige doel. Alles kwam er ook uit, waardoor ik geen energie meer had."