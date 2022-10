Van "kleine Belgen" naar internationale reus: hoe twee broers met Sodaro de wereldtitel grepen

Chelsea Sodaro zorgde gisteren voor een primeur. De 33-jarige Amerikaanse won de eerste vrouwenwedstrijd van de Ironman in Hawaï. Een zege met een stevig Belgisch tintje: het BMC Pro Triathlon Team - waar Sodaro voor uitkomt - kent zijn thuisbasis in de Kempen.

Twee Belgische broers die de triatlonwereld veroveren. Ben en Bob De Wolf waagden in 2018 de gok om Chelsea Sodaro - toen nog een atlete op de 5000 meter - een contract aan te bieden bij het BMC Pro Triathlon Team. Een geslaagd experiment, want gisteren zorgde de Amerikaanse voor de mooiste zege van het team. "Toen ze bij de ploeg kwam, had ze twee indrukwekkende wedstrijden afgewerkt als triatleet, dus we geloofden enorm in haar talent", vertelt Ben De Wolf. Lees voort onder de tweet.

Groei naar een internationale reus

De Ironman van Hawaï winnen, was altijd de grote droom van de twee broers. Maar als "kleine Belgen" leek die droom lang onmogelijk. "Veertien jaar geleden zijn we begonnen als klein, bescheiden team met twee Belgische atleten", zegt De Wolf. "Stap voor stap zijn we geëvolueerd naar een groot internationaal team. Onze staf is nog steeds volledig Belgisch gekleurd: arts, kine en alle andere medewerkers. Het zijn allemaal landgenoten die al meer dan tien jaar meedraaien in de ploeg."



Als Belgische toppers interesse hebben in lange afstand na Spelen van 2024, zijn ze zeker welkom. Ben De Wolf