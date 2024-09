Lotte Kopecky trekt met vertrouwen naar het WK tijdrijden: "Dat EK-goud was belangrijk voor mij"

Zondag staat Lotte Kopecky als Europees kampioene aan de start van de WK-tijdrit. In Limburg kreeg ze wel een volledig vlak parcours onder de wielen geschoven, dat zal in Zürich anders zijn. "Het is geen nadeel voor mij dat het bergop loopt, al is het wel iets nieuws", vertelde Kopecky.

Met het goud van het EK tijdrijden op zak kan Lotte Kopecky de WK-tijdrit met vertrouwen afwerken. Vrijdag ging Kopecky het heuvelachtige parcours al verkennen. De omloop heeft meer hoogtemeters dan het parcours in Limburg waar ze de gouden EK-medaille veroverde.



"Het parcours is zeer uitdagend", vertelde Kopecky. "Het is niet supertechnisch, zeker het begin en einde niet, maar er zitten wel 2 à 3 stevige klimmetjes in met een redelijk snelle afdaling."



Die klimmetjes schrikken Kopecky niet af. "Het is geen nadeel dat het bergop loopt, al is het wel iets nieuws voor mij in een tijdrit. Het blijft dus uitdagend richting zondag, maar dat is wel fijn voor mij."



Naast de stroken bergop moet Kopecky ook opletten voor de afdalingen.



"De eerste afdaling moet je de eerste 2 bochten goed inschatten, want je kan ze wel snel nemen. De 2e afdaling is rechtdoor, maar redelijk blind en met hoge snelheden."