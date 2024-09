Remco Evenepoel: "De vorm die ik zocht, heb ik net op tijd gevonden"

vr 20 september 2024 19:30

De voorbereiding is afgerond. Remco Evenepoel wil in Zürich nog een laatste keer pieken dit seizoen, want de olympische kampioen is nog niet verzadigd. Maarten Vangramberen had een uitgebreid gesprek met de titelverdediger in het tijdrijden over kicken op truien, zijn clash met Tadej Pogacar, de afwezigheid van ploegmaats in de WK-selectie en ... Brian Riemer.

Hoe gaat het met je en wat heb je gedaan na de Tour of Britain?

"Alles gaat goed. Ik heb op intensiviteit getraind, lange uren om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende 2 weken."

Je hebt geen hoogtestage gedaan. Kan je hier zonder hoogteprikkel top zijn?

"Ja. De periode was vooral te kort om op hoogte te trekken. Ik had het gevoel dat ik op zeeniveau op intensiteit moest trainen in plaats van rustig trainen op hoogte. Vandaar zijn we puur voor oefeningen en wattages gegaan."

Het gevoel op training in Spanje was goed en de oefeningen waren vergelijkbaar met de periode voor de Tour. Remco Evenepoel

Heb je dan een referentieklim waarbij je weet: als die goed is, ben ik in topvorm?

"Richting eendagskoersen ga ik meestal voor VO2 Max-trainingen met een opeenstapeling van oefeningen van 4 à 5 minuten. Als ik die afwerk zonder moeilijk moment, dan weet ik dat het in orde is. En dat was nu het geval. De vorm die ik zocht, heb ik net op tijd gevonden."

Komt die vorm dan in de buurt van je vorm tijdens de Spelen?

"Dat kan ik moeilijk vergelijken. Ik kwam toen uit een grote ronde die goed was afgelopen. Dan krijg je extra punch. Maar het gevoel was goed en de oefeningen waren vergelijkbaar met de periode voor de Tour. Het is een goeie test geweest."

Remco Evenepoel realiseerde in Parijs een gouden dubbel.

De bondscoach zegt dat dit een tijdritparcours is zoals je altijd al gewild hebt.

"Daar ben ik het mee eens. Vanuit de start ga je lang rechtdoor tot aan de klim. Die gaat in trapjes omhoog. Het is niet echt een inspanning van 5 of 6 minuten bergop, wel in trapjes. Het is zeker lastig genoeg." "Dan kom je beneden en heb je nog 12 kilometer vlak en rechtdoor. Het zijn bijna 3 tijdritten in 1 qua indeling. Dat zou me moeten liggen. Maar ik heb al op alle soorten parcours gewonnen. Elke tijdrit ligt me min of meer."

Je hebt al alles gewonnen qua tijdritten. Hoe hard wil je dit wereldkampioenschap nog? Je zei onlangs dat je min of meer een punt gezet hebt achter je tijdritpalmares.

"Dat ging eerder over het groterondewerk. Als er een grote ronde is met minder tijdritkilometers, dan hoef ik me daar niet superhard op te focussen. Een grote ronde wordt bergop beslist, niet in 20 of 30 kilometer tegen de klok. Maar dit is iets anders. Een tijdrit van 50 à 55 minuten is specifiek werk. En ik kick op truien. Er ligt er weer eentje en dan ben ik gemotiveerd."

Ik kick op truien. Er ligt er weer eentje en dan ben ik gemotiveerd. Remco Evenepoel

Kick je ook op geschiedenis? Je kan de eerste renner zijn die in hetzelfde seizoen wereldkampioen en olympisch tijdritkampioen wordt.

"Graag. Voor het EK hoopte ik de drie titels te pakken, maar ik moest het EK laten schieten door ziekte. Natuurlijk ga ik zondag voor het allerhoogste. Dat mag ik viseren en dat mag ik mezelf opleggen. Is het niet zo, dan is er iemand beter geweest."

Filippo Ganna had na Parijs te kampen met decompressie? Begrijp je dat?

"Sowieso. Ganna en Joshua Tarling hadden zich echt toegelegd op de Spelen. Ik klop hen daar zonder specifieke voorbereiding en dat zal een domper geweest zijn voor hen, denk ik. Maar ze zullen hier op de afspraak zijn. Het zijn kampioenschapsrenners. Ik schrijf hen niet zomaar af."

Het podium vorig jaar: Evenepoel was sneller dan Ganna en Tarling.

Over naar de wegrit. Je hebt in Spanje getraind met Mathieu van der Poel. Hebben jullie plannetjes gesmeed?

"Neen, neen. In eerste instantie is hij een concurrent van ons. We weten min of meer van elkaar hoe het met onze vorm is, maar het is niet dat we zomaar kunnen samenrijden. Mathieu is geen landgenoot en geen ploeggenoot."

Kan een klassiek type als hij hier meespelen?

"Ik heb zelf het rondje nog niet gedaan, maar als iemand als Mathieu er zich op toelegt, dan zal hij wel klaar zijn. Wout van Aert zou dit ook gekund hebben. Maar het is afwachten of Mathieu die opeenstapeling van lastige rondjes kan verteren. Al zal hij zeker op de afspraak zijn."

We hebben min of meer bijna even sterke renners die we kunnen opstellen. Maar het is altijd beter met hem dan zonder Wout van Aert. Remco Evenepoel

Hoe hard zal je Wout van Aert missen?

"Heel hard. Wout is altijd een meerwaarde voor onze ploeg. Het is gemakkelijker om een koers aan te vatten met 2 leiders. We hebben min of meer bijna even sterke renners die we kunnen opstellen. Maar het is altijd beter met Wout dan zonder hem."

De wielerfans kijken uit naar het grote eendagsduel met Tadej Pogacar. Jij ook?

"Sowieso. Luik-Bastenaken-Luik hebben we nu al 2 jaar op een rij moeten missen. In Lombardije viel ik vorig jaar en kon ik niet meestrijden op het einde. De Tour is dan weer een ander verhaal." "Het is weer een nieuwe stap en een nieuwe kans om mezelf te meten. Tadej ziet er heel goed uit. Het zal niet vanzelfsprekend zijn, maar ik mag vertrouwen hebben dat ik hem aankan en dat ik er een mooie koers van kan maken."

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zullen elkaar bekampen in de wegrit.

Kun je hem momenteel misschien nog meer aan in een eendagskoers dan in het rondewerk?

"Dat kan ik moeilijk zeggen. Kijk naar hoe makkelijk hij dit jaar Luik heeft gewonnen en de voorbije 3 jaar Lombardije. Dat is toch ook uniek. Het WK leunt ook aan bij die koersen. Hij is de te kloppen man, maar daarvoor ben ik hier."

Je hebt geen ploegmaat van Soudal-Quick Step in de selectie.

"Ik heb er vaak met Sven (Vanthourenhout) over gesproken en alles hangt af van de vorm van het moment. 3 à 4 jongens maakten aanspraak op het WK en dan was het aan Sven om te bepalen of hun vorm goed genoeg was of niet." "Het is sowieso jammer, want je hebt altijd iets meer een aanspreekpunt dat dan als een gewoonte aanvoelt. Maar in deze ploeg kan dat ook met Laurens De Plus en Quinten Hermans die ik goed begrijp, Tiesj Benoot ook. Met bijna iedereen. Tijdens de koers zal het niet veel veranderen, maar het is een beetje jammer."

3 à 4 ploegmaats maakten aanspraak op het WK en dan was het aan Sven om te bepalen of hun vorm goed genoeg was of niet. Het is jammer. Remco Evenepoel

Vind je het ook jammer dat Sven Vanthourenhout vertrekt?

"Dat is zijn keuze voor zijn toekomst. Sven kan heel goed een band smeden in een groep. Dat is een taak die de toekomstige bondscoach heel goed zal moeten oppikken. De manier van werken was hier altijd behoorlijk vlekkeloos. Het is luxe om met zo'n bondscoach te werken. We zien wel wie hem opvolgt. Het wordt alleszins een moeilijke klus om zijn successen te evenaren."

Remco Evenepoel en Sven Vanthourenhout

Is het een goeie zaak dat Brian Riemer weg is bij Anderlecht?