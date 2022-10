Twee prof-Belgen in Ironman Hawaï: "Dromen van top 10, maar op goeie dag kan veel"

Voor het eerst sinds 2019 is het officieuze wereldkampioenschap weer in Hawaï, corona zorgde ervoor dat er in 2020 geen race was, die van 2021 werd in mei 2022 in St George (Utah, VS) gehouden. De Noor Kristian Blummenfelt won die in een geweldige tijd van 7u49'16".



Maar nu zijn we weer in Kailua-Kona aanbeland. De organisatie splitst de wedstrijd voor het eerst op in 2 dagen: vandaag/donderdag de vrouwen, zaterdag de mannen. Zo kunnen ze veel meer atleten laten deelnemen, want de kwalificatieslots van de voorbije jaren bleven behouden. Maar zo lopen de reiskosten ook op, want de accommodatie in Hawaï blijft hetzelfde.



Er doen 50 profs mee bij de mannen, onder wie 2 Belgen: Kenneth Vandendriessche is erbij omdat hij in mei de Ironman van Lanzarote won, Pieter Heemeryck kon zich pas in de laatste kwalificatiewedstrijd - 7 weken geleden in Kalmar, Zweden - plaatsen dankzij een 2e plek.



Geen titelverdediger Frodeno, Blummenfelt topfavoriet

Het deelnemersveld is ijzersterk, al moesten tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee, de winnaar in Kalmar, en drievoudig Hawaï-laureaat Jan Frodeno afzeggen met blessures. Frodeno won in 2019 in een parcoursrecord van 7u51'13".



De Noor Blummenfelt, de olympische en wereldkampioen korte afstand, is na zijn winst in St. George opnieuw topfavoriet, samen met zijn landgenoot Gustav Iden, de dubbele wereldkampioen Ironman 70.3.



Bij de vrouwen is de Zwitserse 5-voudig laureate Daniela Ryf de favoriete. Alexandra Tondeur kon zich als enige Belgische prof plaatsen met een tweede plaats in de Ironman van Thun achter Ryf, maar zij zag af van deelname in Hawaï vanwege de hoge reiskosten.



De vrouwelijke profs duiken vandaag om 6.25 uur lokale tijd (18.25 uur Belgische tijd) in de Stille Oceaan voor 3,862 km zwemmen, gevolgd door 180,246 km op de fiets heen en terug door de lavawoestijn en een afsluitende marathon van 42,195 km langs de kust, de mannen elite starten zaterdag op hetzelfde uur. De leeftijdsgroepen volgen in het zog van de profs.

Vandendriessche (31): "Hiervoor ben ik van duatlon overgestapt"

De twee elite-Belgen debuteren in Hawaï. Met de winst van Lanzarote, een van de zwaarste triatlons, zo niet de zwaarste, ter wereld, wordt Vandendriessche als kanshebber gezien. Maar dat vindt hij "overdreven".



"Maar ze zeggen inderdaad dat als je Lanzarote kan winnen, je ook heel goed kan scoren op Hawaï. We zullen zien, voor mij is het nog een vraagteken. Al reageer ik wel heel goed op de hitte en de omstandigheden in het algemeen." En dan bedoelt hij ook de luchtvochtigheid en de wind.



Vandendriessche was succesvol in het duatlon, met Europese titels en een WK-medaille. "Hawaï is de reden waarom ik aan triatlon ben gaan doen. Gesprekken met Luc en Frederik Van Lierde (ex-winnaars in Hawaï, red) hebben me er warm voor gemaakt. Hier debuteren is dan ook een jongensdroom. Het is nog wat onwerkelijk.



Zwemmen is zijn achilleshiel. "Maar ik heb daar heel hard op gewerkt. Ik hoop op een goede dag. We hebben eens gerekend qua tijd: 1 uur zwemmen, 4,5 uur fietsen en 2u45 à 2u50 lopen, dan kom je uit op 8u15 of 8u20. In het verleden was dat goed voor top 10, top 15. Maar er is 3 jaar geen Ironman geweest en het niveau is echt wel gestegen. Misschien is dat maar top 25 nu. Maar wie weet ga ik sneller."



Wanneer zal hij zaterdag tevreden zijn? "Top 10 is een droom, maar als ik alles uit mijn lichaam gehaald heb en ik word bijvoorbeeld 20e, dan kan ik daarmee leven. Ik wil mezelf niet opblazen. Als ik een domme wedstrijd doe en niet kan finishen, zal ik heel ontgoocheld zijn."



Heemeryck (32): "Ik vond weer aansluiting bij wereldtop na probleemjaar"

Ook voor Heemeryck wordt Hawaï een primeur. "Dit was mijn grote doel. En al jaren mijn droom. Mijn hond wordt 11 jaar en die heet Kailua-Scott, dan weet je het wel."



Heemeryck onderging de voorbije maanden een metamorfose. "Ik deed in het voorjaar mee aan St.George, maar die wedstrijd was niet zo'n succes (hij werd 19e, red). Maar sindsdien ben ik een andere atleet geworden, ik zette weer resultaten neer en hoor weer bij de mannen waar ik wil bij horen. Ik ben op de wereldranking ook weer gestegen naar de 14e plaats, dat opent perspectieven."



Wat liep er in het begin van het jaar dan mis? "Ik raakte besmet met covid en had daar langer last van dan gehoopt. Maar het was vooral ook een mentaal probleem. Vorig jaar ben ik van de 10 wedstrijden maar 2 keer aangekomen."



De klik is er gekomen in juli in Edmonton. "Toen deed ik weer mee tussen de wereldtop. Sindsdien is het altijd beter gegaan. Ik voel me hier ook beter dan in Kalmar."



Waar moet hem dat dan brengen? "Ik heb geen tijd vooropgesteld. Het deelnemersveld is gigantisch sterk, ook al doen Brownlee en Frodeno niet mee. Voor het podium lijk ik niet in aanmerking te komen, maar waarom niet voor de ereplaatsen."



"Op een perfecte dag is veel mogelijk, zeg nooit nooit, maar ik zal heel blij zijn als ik hier een top 10 neerzet. Voor een debuut in Hawaï zou dat al een fantastisch goede prestatie zijn. 32 jaar is nog heel jong voor Hawaï. Ik zie dit als een generale repetitie voor de jaren die nog komen. Frederik heeft het ook in stappen gedaan. Hier winnen is de ultieme droom, maar slechts aan enkelingen gegund."