Kirsten Wild veilt regenboogtrui voor revalidatie Amy Pieters: "Ze stapje vooruit helpen"

In december 2021 raakte Amy Pieters betrokken in een tragisch ongeval op stage met haar ploeg in Calpe. De Nederlandse zet stappen in haar lange revalidatie, "maar daar is geld voor nodig", vindt Kirsten Wild. Wild, die jarenlang een succesvol duo vormde met Pieters in de koppelkoers, veilt haar regenboogtrui ondertekend door onder meer Pieters zelf, Filippo Ganna en Lotte Kopecky.

Op zoek naar de nodige steun

"Als koppelgenootjes heb je een heel bijzondere band", opent Kirsten Wild haar bijschrift bij de veiling. "Je bent tot elkaar veroordeeld, of je nu wilt of niet." "Je deelt lief en leed met elkaar en brengt veel tijd samen door op hotelkamers overal ter wereld. Samen beleef je hoogte- maar ook dieptepunten." "Amy en ik hadden het geluk dat we het goed met elkaar konden vinden. We hadden een grote droom samen: wereldkampioen worden. Dat is ons 3 jaar op rij gelukt. Iets waar we heel erg trots op zijn."

Om Amy verder te helpen in haar revalidatieproces is steun van kundige en lieve mensen nodig, maar natuurlijk ook veel geld. Kirsten Wild

Wanneer de carrière van Pieters abrupt ten einde kwam, liet dat haar koppelgenoot niet onberoerd. "Toen Amy en ik in oktober 2021 aan de start stonden van het WK koppelkoers wisten we dat dit onze laatste race samen zou zijn... Ik zou ermee stoppen, maar dat een paar maanden later alles zo anders zou zijn, kon niemand weten." "Om Amy verder te kunnen helpen in haar revalidatieproces is enorm veel steun van kundige en lieve mensen nodig, maar natuurlijk ook veel geld." "Door het shirt te veilen dat Amy en ik, en alle andere wereldkampioenen van 2021, signeerden bij de podiumceremonie - een waar collectorsitem dus - hopen we Amy weer een klein stapje verder te helpen", besluit ze.