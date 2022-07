SD Worx rijdt eerste rit Tour de France Femmes in shirt ontworpen door Amy Pieters

Eind vorig jaar kwam Amy Pieters zwaar ten val tijdens een trainingsritje. Even werd er gevreesd voor haar leven, zeker toen ze wekenlang in een coma bleef. Maar de Nederlandse ontwaakte en werkt nu hard aan de lange weg terug.

Om haar een hart onder de riem te steken én om geld op te halen voor haar revalidatie zal SD Worx voor de openingsrit het shirt dragen dat Pieters een jaar geleden heeft ontworpen.

"In de zomer van 2021 waren we met Amy begonnen om haar droom te realiseren: haar eigen collectie", zegt Lisan Dierckx van Specialized. "De ontwerpen moesten iets 'van nu' uitstralen, mét een twist."

"We hebben ervoor gekozen om kleuren te gebruiken die niet veel voorkomen in vrouwencollecties. Zo is het allereerste ontwerp tot stand gekomen: de Ocean-collectie."