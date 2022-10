Vredesmatch op 14/11 ter ere van nummer 10 Maradona: Messi en Ronaldinho doen mee

Maradona werd zelf vereerd als een god Argentinië, sinds zijn landgenoot paus werd in 2013 kreeg de getormenteerde voetbalvedette weer meer aansluiting bij het katholieke geloof waarmee zijn moeder hem had grootgebracht.





Paus Franciscus bedacht de "match voor de vrede", een liefdadigheidswedstrijd bedoeld om de "Scholas Occurrentes" mee te helpen financieren, een organisatie die 400.000 openbare en private scholen uit de vijf continenten ondersteunt.



Voor de derde editie op 14 november zullen heel wat grote namen opdraven in de Heilige Stad: onder meer Lionel Messi, ook een Argentijn, Ronaldinho, Gianluigi Buffon en José Mourinho bevestigden hun aanwezigheid in een video die gepubliceerd werd op het platform "We Play For Peace".



De release van de video gebeurde niet toevallig op 10/10, want de benefietmatch wordt een eerbetoon aan de legendarische Argentijnse nummer 10.



De match zal minder dan een week voor het WK in Qatar plaatsvinden in het Olympisch Stadion in Rome.