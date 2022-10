The last dance: Lionel Messi (35) bevestigt dat WK in Qatar zijn laatste wordt

Qatar 2022 gaat de geschiedenisboeken in als het laatste WK van Lionel Messi.

"Ik tel de dagen af tot het wereldkampioenschap", zegt de 35-jarige superster bij het Argentijnse Star+. "Ik ben een beetje zenuwachtig voor het toernooi, want het is mijn laatste deelname aan een WK. Ik wil dan ook in schoonheid afsluiten."

Volgens de aanvoerder maakt zijn land een grote kans op de wereldtitel. "We hebben een enorm sterke groep en verkeren in goede vorm." Toch laat Messi zich ook nu niet op grootspraak betrappen: "Alle wedstrijden zijn moeilijk en ik denk ook niet dat wij dé grote favoriet zijn."

Lionel Messi kwam al 19 keer in actie op een WK, goed voor 6 goals en 5 assists. In 2014 verloor hij de finale van Duitsland in Maracana, na een goal in de verlengingen van Mario Götze. In Qatar hoopt hij de ontbrekende trofee in zijn interlandcarrière eindelijk te pakken. Of hij daarna stopt als international, liet hij in het midden.

Ook over zijn clubsituatie wilde de aanvaller het niet hebben bij de Argentijnse media. Komende zomer loopt zijn contract bij PSG af, een terugkeer naar Barcelona lijkt een optie. "Pas in 2023 zal ik nadenken over mijn toekomst", klinkt het bij Messi.