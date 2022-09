BEKIJK: Messi wordt tijdens match belaagd door selfiejagers en treedt toe tot de club van 100

Steward voorkomt maar net dat hollende fan tot bij Messi komt

In de oefeninterland tegen Jamaica kreeg Lionel Messi aanvankelijk rust omdat hij griepsymptomen had.



Toen de 35-jarige superster in minuut 56 het veld mocht opdraven, barstte de gekte los in de Red Bull Arena in New Jersey. 3 fanatieke fans renden het veld op met 1 "missie": hun idool aanraken of een selfie met hem maken. Telkens grepen de stewards net op tijd in.

Messi was niet onder in de indruk en schudde in de laatste 5 minuten 2 goals uit zijn mouw. Het 2e doelpunt kwam uit een vrije trap. Zijn teller bij Argentinië staat nu op 90 goals.

Door die 3-0-zege tegen Jamaica is Messi de 5e speler in de geschiedenis van het voetbal die 100 overwinningen heeft behaald met zijn nationale ploeg.

Enkel de Spanjaarden Sergio Ramos (131 zeges) en Iker Casillas (121 zeges), de Portugees Cristiano Ronaldo (112 zeges) en de Mexicaan Andres Guardado (101 zeges) gingen Messi vooraf.



Nog een straffe statistiek: Messi en Argentinië zijn sinds 2019 liefst 35 wedstrijden (26 zeges en 9 draws) op een rij ongeslagen. Dat zijn maar 2 matchen minder dan de recordreeks van Italië (2018-2021) van 37 wedstrijden op rij een zonder nederlaag.