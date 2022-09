Malta zet bondscoach op non-actief na berichten over seksueel wangedrag met speler

Het was de krant Times of Malta die afgelopen weekend de kat de bel aanbond. Er zouden berichten zijn over vermeend seksueel wangedrag van bondscoach Devis Mangia tegenover een speler van het nationale elftal.



De Maltese voetbalbond reageerde twee dagen later door Mangia op non-actief te zetten. Volgens de officiële mededeling had de bond een rapport ontvangen "over mogelijke schending van het beleid".

Het contract van Mangia bij Malta loopt nog tot het einde van 2023. Eerder was de Italiaan aan de slag bij Ascoli, Palermo, Bari, Spezia, de Italiaanse beloften en Universitatea Craiova in Roemenië.