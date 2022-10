Thiam als rolmodel voor meisjes geëerd met levensgroot standbeeld uit Lego

Thiam geniet na een lang seizoen van vakantie, maar kreeg haar standbeeld op voorhand wel al te zien op de piste. "Het was heel gek om die Lego-versie van mezelf te zien", zei de tweevoudige olympische kampioene op de zevenkamp. "Ik was echt onder de indruk. Alle details kloppen ook: zelfs de spieren, de oorringen, mijn haar... Het is heel mooi gedaan. Respect voor de ontwerpers die hier uren minutieus aan hebben gewerkt."

Maar liefst 9 van de 10 standbeelden in België zijn beeltenissen van mannen. Hoog tijd om daar iets aan te veranderen, vond Lego. Op Wereldmeisjesdag onthulden ze daarom in het Centraal Station in Brussel een standbeeld van een vrouwelijk rolmodel: Nafi Thiam.

Thiam is de ambassadrice van de "Get Ready For Girls"-campagne van Lego, die taboes wil doorbreken. Dat er nog werk aan de winkel is om foutieve percepties uit de wereld te helpen, bleek ook uit onderzoek van Lego. Maar liefst drie keer zoveel ouders hopen op een sportcarrière voor hun zoon, eerder dan ze dit hun dochter toewensen.

"De afgelopen jaren is de positie van de vrouw in de sport sterk verbeterd, maar er is nog ruimte voor verbetering", aldus Thiam. "Ik vind het een eer om ambassadrice te zijn voor deze campagne."

"Ik hoop door deze rol meisjes te inspireren en hen te laten zien dat ook zij een plaats hebben in de sport. Ik wil hen aanmoedigen om hun dromen na te jagen en de maatschappij duidelijk maken dat er kansen moeten zijn voor jonge vrouwen."

Een boodschap die Thiam vroeger zelf ook graag had gekregen. "Toen ik opgroeide, hoorde ik dat een vrouwelijk lichaam niet te gespierd mocht zijn. Het zou goed geweest zijn als iemand me toen had verteld dat ik trots moest zijn op mijn lichaam en dat het me in staat zou stellen om knappe prestaties neer te zetten."