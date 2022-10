Xabi Alonso vervangt ontslagen Gerardo Seoane als coach van Bayer Leverkusen

Seoane werd afgelopen zomer nog maar aangesteld als coach bij Leverkusen. De Zwitser kwam over van Young Boys Bern, waarmee hij driemaal op rij kampioen van Zwitserland was geworden.

Maar bij Leverkusen kreeg Seoane de motor niet in gang. De Duitse topclub kende een dramatische seizoensstart in de Bundesliga met 5 op 24 en moddert ook in de Champions League - in de poule van Club Brugge - aan met 3 punten uit evenveel wedstrijden. Op Jan Breydel verloor het met 1-0.

Woensdag communiceerde Leverkusen dat het Seoane aan de deur zet. Met Xabi Alonso presenteerde het meteen ook al een opvolger. De Spaanse legende won als speler van onder andere Liverpool, Real Madrid, Bayern München en het Spaanse elftal tweemaal de Champions League, het WK en tweemaal het EK.

Als coach leerde hij de kneepjes van het vak bij een jeugdteam van Real Madrid en de afgelopen twee seizoenen bij het tweede team van Real Sociedad. Leverkusen wordt zijn eerste echte opgave als hoofdcoach van een eerste team.