Jonge Kortrijk-fan krijgt bal keihard tegen hoofd, mee op ploegfoto biedt troost

De sfeer op de tribunes was top, want de thuisploeg stond 2-0 voor tegen de leider uit Antwerpen. Voor een jonge KVK-fan achter het doel van Antwerp kwam daar evenwel abrupt een einde aan.



Toen Jelle Bataille een kanonskogel afvuurde die net over de dwarslat ging, belandde de bal keihard tegen het hoofd van het jongetje. Die zag de bal komen, maar het was te laat. Hij ging onzacht onderuit en werd meteen geholpen door de mensen rondom hem. Hij moest even van de klap bekomen.



De club zorgde voor nog wat extra troost. Na de partij mocht hij mee het veld op om met de spelers de overwinning te vieren en een ploegfoto te nemen. Ook met Didier Lamkel Zé, die een opvallende rol speelde tegen zijn ex-club, poseerde hij.



Weer een voorbeeld van een geluk bij een ongeluk...