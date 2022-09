Studio Brussel belde "halve zot" Remco Evenepoel: "Ik kijk uit naar zondag"

"Halve zot"

"Kleur van trouwkostuum nog niet verklappen"

Ondanks het vroege uur vertelde Evenepoel, die dinsdag terugkeerde van Australië, dat hij al goed had kunnen uitrusten: "De voorbije twee dagen waren relaxed, volgende week wordt heel hectisch."





Want vrijdag staat de trouw - enkel de burgerlijke, het grote feest volgt later - met zijn verloofde Oumi op zijn drukbezette programma. "Het is gelukt om een trouwkostuum te kopen, maar de kleur kan ik nog niet zeggen, want als mijn toekomstige meeluistert, dan is het verklapt."



3 dagen daarvoor rijdt onze wereldkampioen met Binche-Chimay-Binche gewoon weer een koers en daarvoor traint Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag van bij de start moeten lossen de eerste keer in de regenboogtrui, als ik al een week niet op de fiets heb gezeten. Dus daarom rijd ik onderhoudend."