LAATSTE KANS: Steun De Warmste Week en win de rode leiderstrui van Remco Evenepoel uit de Vuelta

Wil je meer weten over de initiatieven en projecten van De Warmste Week, neem dan een kijkje op de website dewarmsteweek.be.



Vanaf vandaag kan iedereen acties registreren om geld in te zamelen voor De Warmste Week. Het ingezamelde bedrag gaat via het DWW Fonds naar 270 geselecteerde projecten rond kansarmoede.



Dat maakte Siska Schoeters vanochtend bekend tijdens een speciale radio- en televisieuitzending vanuit het stadspark in Hasselt. Daar zal eind december tijdens De Warmste Week radio gemaakt worden. Met deze actie bijt Remco Evenepoel de spits af.