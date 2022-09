Echt zweten in Virtual Reality? Maak kennis met Ballistic, een virtuele mix van padel en beachvolleybal

Zo biedt sporten in virtual reality ook uitkomst voor mensen die het traditioneel sporten minder genegen zijn. De Coorde: "Denk bijvoorbeeld aan mensen die wat schroom ervaren om in publiek te sporten, mensen die weinig tijd hebben of zich laten afschrikken door slecht weer. Op deze manier kan je ze tóch in beweging krijgen."

Virtual Reality is wereldwijd aan een steile opmars bezig. Ook sporten in VR maakt volgens Sport Vlaanderen deel uit van onze toekomst.

Ballistic, de eerste Vlaamse virtualrealitysport

Daarom investeerde Sport Vlaanderen de voorbije jaren heel wat experimentele middelen in de ontwikkeling van Ballistic, de eerste virtualrealitysport. De exergame is ontwikkeld in Vlaanderen door Triangle Factory i.s.m. Sportwerk en combineert elementen van padel en beachvolleybal. Ook al speelt de actie zich af in een virtuele wereld, toch werk je jezelf stevig in het zweet op een speelveld van 6 op 9 meter.



Sport Vlaanderen stelt Ballistic nu dus ook voor op GameForce. Kris De Coorde legt uit waarom: "Als de exergame aanslaat bij een breder publiek, springen andere gameproducenten misschien op de kar om nieuwe AR- en VR-sporten te ontwikkelen." AR staat voor Augmented Reality.

"Zo staat de deur open voor een nieuwe manier van sportbeleving. We maken werk van een future proof sportbeleid en dit is hier een goed voorbeeld van. In onze Sportinnovatiecampus in Brugge kan je trouwens nog tal van andere exergames beleven."