"Ja, ik wil!": Wout van Aert en Remco Evenepoel spreken trouw aan elkaar uit

Op een kalme en bij momenten plezante manier hebben de Belgische kopmannen voor de geschreven pers van de hele wereld hun eed gezworen. Komende zondag beloven Wout van Aert en Remco Evenepoel in perfecte symbiose te rijden: voor elkaar, voor België en voor de ploeg. "We zouden dom zijn, mochten we onze krachten niet bundelen", klonk het.

Over vorm: "Meer energie"

De internationale pers hing aan de lippen van onze Belgische kopmannen. Een deel van de pers, wel. Want door een te grote belangstelling was enkel de geschreven pers toegelaten. De drukte in de zaal werd snel door de uithangborden van het Belgische wielrennen omgetoverd tot rust. Wout van Aert en Remco Evenepoel voelen zich duidelijk in hun sas na 10 dagen Australië: "Het was hard werken in Canada, ik was echt moe. Maar ik voel me klaar voor dit WK, hier heb ik naar opgebouwd", klonk het bij Van Aert. Evenepoel klonk gelijkaardig over zijn vorm: "Ik voel meer energie in mijn lichaam dan vorige week. Ik slaap ook eindelijk goed. Mijn lichaam is eindelijk geacclimatiseerd."

Over het duo-kopmanschap: "Ervan profiteren"

Wout van Aert stak zijn ambities niet onder stoelen of banken: "Het is dan ook mijn grootste doel voor de rest van het seizoen." En prees de bondscoach voor zijn selectie, mét twee kopmannen: "We hebben een sterk team. Én een zeer goede co-kopman, dat heeft iedereen gezien in de Vuelta. Ik kijk ernaar uit. We moeten ervan profiteren."

"Niet veel landen zullen nog twee renners hebben in de finale. We moeten beide opties openhouden. Iedereen denkt dat ik zal wachten op mijn sprint, maar ik zou ook gewoon kunnen aanvallen. Maar ik wil me wel zo laat mogelijk tonen."

Natuurlijk rijden we voor elkaar, we zullen dezelfde trui aan hebben zondag. Remco Evenepoel

En of de samenwerking goed zal verlopen, was Van Aert duidelijk: "Het is precies of we onze geloften moeten doen, zoals op een trouw. Ja, ik wil!"

Evenepoel lachte: "Natuurlijk rijden we voor elkaar, we hebben tijdens de koers zondag dezelfde trui aan."

Van Aert duidde nog: "We zouden dom zijn als we niet samen onze krachten zouden uitspelen, want dan hebben we meer kans om te winnen."

Over ideaal scenario: 1e & 2e