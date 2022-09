Herbekijk de persconferentie met Van Aert en Evenepoel: "Onze grootste vijand? De vogels!"

clock 09:29 09 uur 29. Of we goed samenwerken? Het is precies of we onze geloften moeten doen, zoals op een trouw. Ja, ik wil! Wout van Aert. Of we goed samenwerken? Het is precies of we onze geloften moeten doen, zoals op een trouw. Ja, ik wil! Wout van Aert

clock 09:27 09 uur 27. Veel ogen zullen op ons gericht zijn, maar er zijn heel wat sterke blokken. We moeten rustig blijven en samenwerken met onze ploeg. We weten wat te doen, allemaal. Remco Evenepoel. Veel ogen zullen op ons gericht zijn, maar er zijn heel wat sterke blokken. We moeten rustig blijven en samenwerken met onze ploeg. We weten wat te doen, allemaal. Remco Evenepoel

clock 09:22 09 uur 22. We moeten profiteren dat we met twee kopmannen zijn. Niet veel landen zullen nog twee renners hebben in de finale. We moeten beide opties openhouden. Iedereen denkt dat ik zal wachten op mijn sprint, maar ik zou ook gewoon kunnen aanvallen. Wout van Aert. We moeten profiteren dat we met twee kopmannen zijn. Niet veel landen zullen nog twee renners hebben in de finale. We moeten beide opties openhouden. Iedereen denkt dat ik zal wachten op mijn sprint, maar ik zou ook gewoon kunnen aanvallen. Wout van Aert

clock 09:22 09 uur 22. Onze grootste tegenstander? De vogels! (lacht). Remco Evenepoel. Onze grootste tegenstander? De vogels! (lacht) Remco Evenepoel

clock 09:20 09 uur 20. We hebben een sterk team. Én een zeer goede co-kopman, dat heeft iedereen gezien in de Vuelta. Dit is het grootste doel van het najaar voor mij. Wout van Aert. We hebben een sterk team. Én een zeer goede co-kopman, dat heeft iedereen gezien in de Vuelta. Dit is het grootste doel van het najaar voor mij. Wout van Aert

clock 09:20 09 uur 20. Ik voel meer energie in mijn lichaam dan vorige week. Ik slaap ook eindelijk goed. Mijn lichaam is eindelijk geacclimatiseerd. Remco Evenepoel. Ik voel meer energie in mijn lichaam dan vorige week. Ik slaap ook eindelijk goed. Mijn lichaam is eindelijk geacclimatiseerd. Remco Evenepoel