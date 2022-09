De Belgische persbabbel: over verzekeringen en "Lampaert mag eens kampioen worden"

Yves Lampaert: "Het gaat goed met Remco Evenepoel. Hij hoopt zondag helemaal hersteld te zijn. De sfeer is ook goed in onze ploeg en we maken veel ambiance. Met wie we lachen aan tafel? Pieter Serry!"

Nathan Van Hooydonck: "Ik rijd het hele jaar voor Wout van Aert, maar nu rijd ik ook voor Remco Evenepoel. We dragen zondag hetzelfde truitje en dus ga ik ook voor hem door het vuur."

Jasper Stuyven: "Het WK-gevoel was vorig jaar anders. Op training krijgen we meer middenvingers dan dat we worden toegejuicht. We ondervinden elke dag dat deze regio niet zo fietsminded is. Er zijn nog geen ongevallen gebeurd, maar ik ben blij dat ik een goeie verzekering heb."

Pieter Serry: "Julian Alaphilippe? Ik denk niet dat hij in topvorm kan zijn. Al weet je met hem nooit."

Stan Dewulf: "Mijn ploegmaat Benoît Cosnefroy rijdt toch: de situatie leent zich er toe en misschien is hij nu wat opgeschoven in de pikorde. Dat hij hier is, wil zeggen dat hij kopman is. Zo'n kans krijg je geen 5 keer."

Jasper Stuyven: "De gevaarlijkste buitenlander? Valentin Madouas."

Yves Lampaert: "Ik wereldkampioen? Als ze mij laten rijden op 100 kilometer van de aankomst en allemaal zeggen: "Lampaert mag eens kampioen worden.""