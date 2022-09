Remco Evenepoel: "Ziet Pogacar België als favoriet? We nemen die verantwoordelijkheid graag op"

Nu de tijdrit achter de rug is, gaan alle blikken bij de profs naar de WK-wegrit van zondag. Tadej Pogacar schuift met plezier de favorietenrol door naar de Belgen, Remco Evenepoel neemt die handschoen op. "We hebben een beresterke ploeg."

Tadej Pogacar pakte geen medaille op het WK tijdrijden zondag, maar kon wel leven met zijn zesde plaats. "Ik had een redelijk goed gevoel en ben tevreden met mijn prestatie", zei de tweevoudige winnaar van de Tour de France. "Zesde is oké en ik ben heel gemotiveerd voor de wegrit van zondag." "Ik kijk ernaar uit. We hebben een goed team, ook al zijn we maar met zijn zessen door onder meer blessures, maar ik hoop dat we een goed resultaat kunnen behalen." Slovenië moet het in Australië doen zonder onder meer Matej Mohoric en Primoz Roglic. Wie moet er volgens Pogacar, een week geleden nog goed voor winst in Montréal voor Wout van Aert, het gewicht van de koers dragen zondag? "De Belgen zijn de favorieten. Maar er zijn nog grote landen zoals Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië." Mount Pleasant wordt wellicht de scherprechter op het lokale circuit in Wollongong. "Ik heb die nog niet verkend. We logeren een beetje verder van Wollongong en ik heb me gefocust op de tijdrit. Ik heb deze week nog tijd en bovendien zullen we zo vaak het rondje rijden, dat we tegen de laatste ronde alles weten over het parcours."

Evenepoel: "Kunnen misschien niet anders dan verantwoordelijkheid nemen"

Renaat Schotte legde de uitspraak over de favorietenrol van België meteen ook voor aan Remco Evenepoel. "Dat wij de verantwoordelijkheid moeten dragen? Dat gaan we dan doen", zei de winnaar van de Vuelta. "We nemen die verantwoordelijkheid graag op. We kunnen misschien ook niet anders. Het is een beetje een Vlaams parcours en Wout heeft sowieso een grote kans om te winnen. Dan heb je ook nog mij, Quinten en Jasper. We hebben gewoon een beresterke ploeg." Hoe kijkt Evenepoel naar de wegrit? "Bij mij zal het afhangen hoe ik deze week doorkom. Ik hoop dat ik nu kan blijven recupereren toch. Ik zou hier nu aan tafel al in slaap kunnen vallen."

De ploegen die gaan controleren zullen zondag in het voordeel zijn. Het zou dus niet slecht zijn als we de koers in handen nemen. Yves Lampaert