President Biden ontvangt vrouw van Brittney Griner in Witte Huis

President Joe Biden ontving Cherelle Griner, de vrouw van Brittney Griner, en Elizabeth Chelan, de zus van Paul Whelan. Whelan is een voormalige Amerikaanse soldaat, die ook vastzit in Rusland.

Tijdens de ontmoeting in "the Oval Office", het bureau van de president in het Witte Huis, beloofde de president volgens een woordvoerder aan de families dat beide zaken nog altijd "vooraan in onze gedachten zitten".

"We blijven alles doen om hen thuis te krijgen en werken er elke dag aan."

President Biden noemde de celstraf van negen jaar die Brittney Griner kreeg in Rusland eerder al onaanvaardbaar.

Eind juli maakte de VS bekend dat ze een voorstel hadden gedaan aan Rusland om de twee landgenoten vrij te krijgen. In Rusland was vorige maand te horen dat achter de schermen onderhandeld werd, maar sinds enkele weken is het wel stil geworden rond de zaak.