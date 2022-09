Louis van Gaal selecteert Vincent Janssen en drie debutanten voor duel met België

Oranje speelt donderdag in Warschau tegen Polen en drie dagen later volgt het duel der Lage Landen tegen België in Amsterdam. De Nederlanders staan bovenaan de groep met 10 punten, België heeft er 7.

"Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien, voor we onze WK-selectie bekend moeten maken", aldus bondscoach Louis van Gaal.



Een van de spelers die zich dus nog kan bewijzen voor dat WK is Vincent Janssen, die voor competitieleider Antwerp al vijf keer scoorde dit seizoen. Hij mag hopen op een 19e cap.

"Zoals ik al vaker heb gezegd is de voorbereidingstijd voor dit WK extreem kort, dus ik moet alle beschikbare tijd goed benutten. Na dit trainingskamp komen we pas op 14 november weer bij elkaar, een week voordat we onze eerste wedstrijd op het WK spelen."