Filippo Ganna valt op 8 oktober het werelduurrecord aan in Zwitserland

Dat Filippo Ganna een aanval zou wagen op het werelduurrecord leek al een tijdje vast te staan, nu is dus ook een geschikte datum gevonden. De Italiaanse hardrijder trekt op 8 oktober naar Zwitserland in zijn poging om het recente record van Dan Bigham (55,548 km) aan te vallen.

"Ik kijk echt uit naar deze uitdaging, ook al zal het een vol uur enorm afzien worden. Het wordt erg interessant om te zien hoe ver ik mijn grenzen kan verleggen. Dit is de ultieme kans om mijn fysieke en mentale limieten op te zoeken. Dit prestigieuze event wordt een erg belangrijke stap in mijn carrière", blikt Ganna vooruit.



Voor de recordpoging is een nieuwe fiets ontwikkeld, Ganna krijgt ook een splinternieuw tijdritpak. "We zijn het afgelopen jaar hard aan het werk geweest in de aanloop naar dit event, van doorgedreven materiaaltesten tot het uitkienen van de planning en locatie. Zo kan Filippo aan de start staan met de grootste kans op succes", reageert ploegleider Rod Ellingworth.



"Zoals het ons team betaamt, laten we niets aan het toeval over. Permanent testen, optimaliseren en valideren zit in het DNA van de INEOS Grenadiers. Het is deze toewijding die onze renners toont hoe ver wij voor hen willen gaan om ze tot grote successen te leiden."