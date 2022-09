Iljo Keisse (39) krijgt afscheid van wielersport in "zijn" Kuipke in Gent

"Merci Iljooo" wordt een avond vol topsport, muziek, entertainment en een terugblik op een schitterende carrière", maakte organisator Golazo bekend.



Tickets zijn te koop vanaf maandag 12 september, dan volgt er ook meer info over het programma.



Keisse, die in december 40 jaar wordt, kondigde eerder dit jaar aan dat hij stopt. De "Keizer van Gent" rijdt sinds 2010 voor Quick-Step. Zijn overwinning in de slotetappe van de Ronde van Italië 2015 is zijn mooiste zege op de weg.



In het baanwielrennen stapelde Keisse de triomfen op. "Zijn" Gentse Zesdaagse won hij 7 keer.



De wedstrijd vindt dit jaar plaats van 15 tot 20 november en viert dan zijn 100e verjaardag.