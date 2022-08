Campenaerts sportieve verliezer, maar waarschuwt voor "Sixty in Sixty"-man: "Dan gaan we van onze stoel vallen"

Geen profrenner, maar nu wel werelduurrecordhouder. Dan Bigham heeft vandaag het pisterecord van Victor Campenaerts van de tabellen geveegd. De Brit is een nobele onbekende voor velen, maar voor Campenaerts allerminst. "Het komt niet als een verrassing voor mij", vertelde onze landgenoot. Toch waarschuwt hij al voor de volgende poging van de "Sixty in Sixty"-man.

In de livechat tijdens de uurrecord-poging van Dan Bigham popte enkele keren de naam "Victor Campenaerts" op . Een copycat of was het toch de wereldrecordhouder himself? Het tweede, zo blijkt. "Ik zat in de wagen en heb het van daaruit kunnen volgen. Met de nodige reacties, natuurlijk", vertelde Campenaerts aan onze redactie.

Onze landgenoot zag dus met zijn eigen ogen hoe de Brit - met een sterk tweede deel - zijn record met iets minder dan 500 meter verlengde. Voor velen een verrassing. Want Bigham zelf is geen profrenner. De Brit werkt als performance engineer bij Ineos.

Voor mij is het geen verrassing, maar het resultaat van een uitstekende voorbereiding Victor Campenaerts

Toch was Campenaerts zelf minder verbaasd. "Voor mij is het geen verrassing. Het is gewoon loon naar werken. Bij een uurrecord moet je je piekfijn voorbereiden, dat hebben die mannen van Ineos uitstekend gedaan."

"Details en voorbereiding zijn het allerbelangrijkste bij zo'n aanval op het uurrecord. Dat is veel veranderd in vergelijking met vroeger. Nu zijn marginal gains en performance-optimalisatie niet weg te denken uit onze sport. Elk detail en elk procentje telt." "Dat moet je niet aan een aerodynamica-adviseur vertellen. Bigham is dag in en dag uit met halve procentjes bezig."

Dan Bigham pronkt trots met het werelduurrecord, maar voor hoelang nog?

