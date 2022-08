België heeft er een wereldkampioen bij: zeilster Eline Verstraelen is de beste bij U21

Eline Verstraelen is al enkele jaren een toptalent op het water. Ze eindigde enkele jaren geleden al 2e op het EK en 4e op het WK bij de jeugd. In Vilamoura was het helemaal raak. Door de matige wind kon er op veel dagen amper gezeild worden, uiteindelijk werden er amper 7 races afgewerkt.



"Het was een lastige week met enkele dagen met weinig wind", vertelt Verstraelen. "We werden vaak het water op gestuurd, de races werden ook gestart, maar toch afgelast. Hierdoor werd het WK ook mentaal wat zwaarder."



Verstraelen won in Portugal geen enkele race, maar viel slechts 1 keer uit de top 10 (het slechtste resultaat mocht geschrapt worden). "Ik probeerde om telkens de laagst mogelijke score te laten optekenen en dat is me goed gelukt de laatste dagen."



Onze landgenote pakte de koppositie op de voorlaatste dag en op de slotdag kon er door een gebrek aan wind niet meer gezeild worden. Zo was de wereldtitel voor Verstraelen. "Na een drukke zomer is het nu tijd vor een pauze. Later dit jaar neem ik nog deel aan het EK en WK bij de toppers."