België trekt met 48(!) atleten naar het EK in München, ook Thiam in de selectie

Met een selectie van 48 atleten stuurt België zijn grootste delegatie naar het EK sinds het EK in Brussel in 1950, toen er 50 individuele atleten geselecteerd werden.



De opvallendste naam in de Belgische selectie is Nafi Thiam. Eerder gaf de kersverse wereldkampioene op de zevenkamp aan te twijfelen over haar deelname aan het EK. Nu ze wel op de lijst staat, lijkt ze de trip naar Duitsland dan toch te zullen maken.



Bij de Belgian Tornados moeten de laatste twee plaatsjes nog ingevuld worden. Al zeker van hun plaatsje: Kevin en Dylan Borlée, Alexander Doom en Julien Watrin.



Op het vorige EK, in 2018 in Berlijn, won België zes medailles. Dit jaar start het EK op 15 augustus en eindigt het op 21 augustus.