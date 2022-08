Dafne Schippers haakt af voor het EK in München na nieuwe rugblessure

Dafne Schippers liet het WK in Eugene links liggen en focuste deze zomer volledig op het EK, maar dat plan ligt dus in de prullenbak.

Op Instagram meldt de Nederlandse dat er in Italië een nieuwe rugblessure aan het licht is gekomen, een euvel dat haar al een tijdje achtervolgt. Het gaat om een wervelbreukje.

"De timing kon niet slechter aangezien ik volledig op het EK gefocust was", schrijft ze.

Schippers is voormalig wereldkampioene op de sprintnummers en liep in 2016 in Rio naar olympisch zilver. Tokio werd een ontgoocheling.