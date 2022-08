De "Grote Evaluatie" van de allereerste Tour des Femmes: een succes, maar ook één groot gemis

Van Vleuten: "We hoeven nog niet noodzakelijk naar de Alpen"

Noblesse oblige. Het eerste woord is aan de winnares: en ondanks haar triomf evalueerde Annemiek van Vleuten de eerste editie van de Tour des Femmes kritisch. De Nederlandse is van oordeel dat het concept nog flink bijgestuurd kan worden in de toekomst. "Want het is belangrijk dat het mooi en spannend is om naar te kijken", meent Van Vleuten. "En volledig recht doet aan ons niveau van wielrennen - dat nog volop in ontwikkeling is." "We hoeven op dit moment niet noodzakelijk naar de Alpen of de Pyreneeën of heel Frankrijk door. In de toekomst zijn ook wij toe aan 3 weken Tour, maar daar zijn we op dit moment nog niet."

Al heeft Van Vleuten voor de eerstvolgende edities wel al een wens: "Een tijdrit moet er zeker in. Laat ons daarmee beginnen."

Shirin van Anrooij: "Spreiding kan beter"

Ook witte trui Shirin van Anrooij was hevig voorstander van een strijd tegen de klok: "Een tijdrit moet er zeker in - dat miste ik heel erg", aldus de Nederlandse, die eveneens een kritische bedenking maakte over de spreiding van het zwaartepunt. "Ik zou het leuk vinden als de bergritten verdeeld liggen over de verschillende dagen. Nu is het 6 dagen chaos en dan plots heel zwaar. Maar het was sowieso al mooi dat deze Tour er was. Vanaf nu kunnen we alleen maar groeien."

Marianne Vos: "Ik koester het complete plaatje"

Marianne Vos toonde zich vooral opgetogen over de eerste, historische editie van de Tour des Femmes. "Ik heb genoten van het complete plaatje. Het was zo'n bijzondere week... Ook als je kijkt naar hoeveel mensen het heeft geraakt." "Deze editie was voor mij zeker meer dan geslaagd. Er zullen de komende jaren links of rechts veranderingen zijn, maar om mee te beginnen is er al iets moois neergezet."



"Waarom geen proloog op de Champs-Elysées?

Sporza-analist Marijn de Vries kwam nog een laatste keer langs bij Maarten Vangramberen om terug te blikken op de debuuteditie van de Tour. En net als de rensters was er voor haar één groot gemis: een tijdrit. "Waarom geen proloog op de Champs-Elysées? Die plek is toch al de volledige dag afgezet voor de avondrit van de mannen. Het is ook een prachtige plek om een proloog te houden." Daarnaast denkt De Vries dat het ook verstandig is om te sleutelen aan het aantal rensters per ploeg. "De organisatie wil van 6 naar 7 rensters gaan. Dat lijkt me slim. Met een vrouw meer kan er iets gecontroleerder en tactischer gekoerst worden."



Koersdirectrice: "Tijdrit lokt minder publiek"