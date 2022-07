Nederland verovert alle truien, mooie ereplaatsen voor Belgen: dit zijn de eindstanden in de Tour

Twee Nederlandse en één Poolse op podium

Niks te doen aan Annemiek van Vleuten. De Nederlandse won met bijna vier minuten voorsprong op Demi Vollering de Tour. De Poolse Katarzyna Niewiadoma vervolledigde het podium. Beste Belgische was Lotte Kopecky op een 38e plek.

Vollering verovert de bollen

Vos oppermachtig in puntenklassement

Niemand kwam ook maar in de buurt van Marianne Vos in het puntenklassement. De Nederlandse was al voor de slotrit zeker van de groene trui. Onze Lotte Kopecky eindigde knap tweede.