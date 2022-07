Wout van Aert ontvangen door mensenzee in Roeselare: "Dit voelt alsof ik een rockster ben"

Het was Donald Muylle, de grote baas van hoofdsponsor Dovy, die Wout van Aert begroette toen hij uit de helikopter stapte die hem naar Roeselare bracht. Maar Muylle was zeker niet alleen. Vele duizenden, vaak jonge, fans juichten de groene trui van de Tour toe.

"Dit voelt aan alsof ik een echte rockster ben. Al die aandacht, niet gewoon. Het is alvast niet de bedoeling dat dit een gewoonte gaat worden. Vandaag waren de omstandigheden ernaar."

"Door de Tourwinst en mijn groene trui werd er een evenement georganiseerd door de sponsors. Om dat te combineren met Roeselare moest ik de transfer wel maken met een helikopter. Een heel speciale entree is dat."

Van Aert liet het criterium van Aalst schieten om toch één dag met zijn familie te kunnen doorbrengen en wat uit te kunnen rusten. "Ik heb genoten van de rust. Ik heb wat slaap ingehaald. Dat was nodig. Het is wel goed om mijn lichaam te verplichten om bezig te blijven in aanloop naar San Sebastian. Vandaar dat ik hier in Roeselare start en donderdag in Herentals."

"Het is ook mooi om de fans te groeten en ik doe dit wel graag. Zeker als je kan pronken met die groene trui. Dat geeft toch een apart cachet."

Van Aert is uiteraard de "topfavoriet" om straks ook te winnen in Roeselare. "Maar ik sta hier toch met wat vermoeide benen. Ik heb gisteren de fiets niet aangeraakt. Ik hoop dat ik wat tijd krijg om erin te komen."