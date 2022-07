Paulien Couckuyt krijgt goed nieuws: ze mag naar WK na negatieve coronatest

Als een donderslag bij heldere hemel kwam gisteren het bericht dat Paulien Couckuyt positief had getest op het coronavirus. Plots was haar deelname aan het WK atletiek in Eugene in gevaar, maar vandaag kwam al de verlossing.

Die verlossing kwam er in de vorm van een negatieve coronatest. Dankzij de negatieve test mag Couckuyt vanuit het trainingskamp van de Belgen in Irvine (Californië) verlaten en afreizen naar Eugene.

De 25-jarige Couckuyt heeft in Eugene de 400 meter horden op het programma staan en maakt ook deel uit van de Belgian Cheetahs, de Belgische estafetteploeg op de 4x400 meter. De reeksen van de 400 meter horden staan dinsdag op het programma.



Over marathonloper Thomas De Bock is er nog geen nieuws. Ook hij legde onlangs een positieve coronatest af.