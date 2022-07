Nafi Thiam heeft uit vrees voor corona wél een eigen kamer op WK: "Ik voel me goed"

"Alles is goed verlopen, fysiek gaat alles goed"

Nafi Thiam is het uithangbord van de Belgische delegatie. De olympisch kampioene kon haar wereldtitel in 2019 niet voluit verdedigen door een elleboogblessure, ze moest tevreden zijn met zilver, maar een extra motivatie is dat niet.



"Mijn motivatie is op elk kampioenschap maximaal, dus er is nu niet meer of minder motivatie dan anders. Ik voel me goed, ga me volledig geven en we zien wel wat het oplevert." Ze is niet bezig met de concurrentie. "Ik concentreer me op mezelf en mijn eigen prestaties."

Als tweevoudig olympisch kampioene zevenkamp doet Thiam vijf jaar na Londen in Eugene een gooi doen naar haar tweede wereldtitel. Onze 27-jarige landgenote zakte met goede moed af naar Oregon na een heel positieve stage in Irvine, in het gezelschap van verschillende leden van de Belgische delegatie.

"Alles is goed verlopen. Het was een uitstekende manier om te acclimatiseren, en dan vooral aan te passen aan het tijdsverschil", zegt Thiam. "Fysiek gaat alles goed",

Aangezien ze pas dinsdagavond in Eugene arriveerde, heeft ze nog niet echt de kans gekregen om te trainen op de prestigieuze universiteitscampus van Oregon. "Ik zal er zeker nog een of twee keer trainen voor ik zondag start aan de zevenkamp."