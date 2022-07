Serge Pauwels: "Pogacar kan nu zijn favoriete rol aannemen: die van aanvaller"

Het was een scenario dat eigenlijk té onwaarschijnlijk was om vooraf te voorspellen, maar op weg naar de Granon gebeurde de machtswissel wel: "En het mooie is dat het verhaal nog niet ten einde is", zegt assistent-bondscoach Serge Pauwels.

"Tadej Pogacar heeft na de rit al meteen gezegd dat hij weer gaan aanvallen. Hij kan zich nu in de rol nestelen waarin hij het beste past: die van de aanvaller."

"Pogacar kan zijn benen toch niet stilhouden als hij een berg ziet. Hij wil altijd uitpakken, zelfs als het voor een handvol bonificatieseconden is."

"1 probleem is nu ook opgelost: de mannen van UAE hoeven de koers niet meer te controleren. Pogacar kan zelf zijn momenten kiezen en misschien stelselmatig aan de voorsprong van Vingegaard knabbelen. Waarom morgen al niet? Van een hongerklop - als dat het was - herstel je snel."

"Eigenlijk is het simpel: Pogacar moet Vingegaard gewoon een hele dag volgen en als hij zich goed voelt aanvallen op de slotklim. Alleen, Vingegaard heeft ook nog niet veel slechte dagen gehad."