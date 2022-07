"Ooit zal Pogacar een slechte dag hebben. En dan moeten we toeslaan"

Benoot: "Bondgenootschap met Ineos"

"Zonder die Roubaix-rit hadden we nu van een perfecte start kunnen spreken", zegt Tiesj Benoot over de openingsweek van Jumbo-Visma.

"Nu heeft Roglic heel wat tijd verloren, maar de schade blijft alsnog beperkt. Primoz heeft wel pijn (aan zijn rug), maar als je daarmee nog de op 2 na beste bent bij een aankomst bergop, dan kon het ook slechter."

"In het verleden is gebleken dat de langere beklimmingen Jonas (Vingegaard) beter liggen, dus dat is dit jaar hopelijk ook zo. Met Ineos (dat 4 renners in de top 10 heeft) hebben we hopelijk een natuurlijke bondgenoot."