Nog één keer wordt er teruggeblikt op het verleden, dan gaat de blik vooruit. Onze analiste Imke Courtois had in Engeland een gesprek met Justine Vanhaevermaet. De Red Flame speelde een sleutelrol in de EK-opener tegen IJsland, door onder meer een strafschop om te zetten. Bekijk het gesprek in bovenstaande video.