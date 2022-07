3 conclusies na 1e EK-duel Red Flames: "Goeie weerbaarheid, maar kwartfinales verder weg"

De Red Flames hebben hun eerste EK-wedstrijd niet kunnen winnen. Is dit een valste start of net niet? Commentatoren Aster Nzeyimana en Imke Courtois trekken 3 conclusies uit het eerste duel van de Belgen op het EK in Engeland.

1. Red Flames tonen weerbaarheid

De Red Flames waren erop gebrand om de eerste groepswedstrijd tegen IJsland, de op papier makkelijkste tegenstander van Groep D, te winnen. In de eerste helft zag het er niet goed uit. Eerst hield Nicky Evrard België nog recht door een penalty te pakken, maar daarna kwamen de Belgen op achterstand door een doelpunt van Berglind Thorvaldsdottir. "De Red Flames toonden weerbaarheid. Ze stonden 0-1 achter, maar dan maakten ze in de 2e helft toch nog gelijk. Dat is zeer positief", besluit cocommentator Imke Courtois.

De Flames hebben te weinig kansen afgedwongen. Imke Courtois (Cocommentator)

De Red Flames gaven zich niet gewonnen. In de tweede helft knokten ze zich terug in de wedstrijd. Justine Vanhaevermaet zette een penalty koelbloedig om.

"De Flames zijn gegroeid in de wedstrijd. Het eerste kwartier won IJsland elk duel. De Belgen hadden het daar moeilijk mee, maar dan hebben ze dat overgenomen van IJsland en eisten ze de bal op", legt Courtois uit.

2. Meer lef in de opbouw

In de eerste helft vond België moeilijk de weg naar doel. Na het doelpunt van Vanhaevermaet ging dat al beter, maar speelsters als Tessa Wullaert en Janice Cayman konden hun kwaliteiten moeilijk kwijt. "De Flames hebben te weinig kansen afgedwongen. Ze waren iets te voorzichtig in de opbouw. Ze kozen vaak voor de veilige oplossing door naar achter te spelen. Als ze met meer lef spelen, komen die splijtende ballen er meer uit en dat zal voor de nodige dreiging zorgen", vertelt de ex-Red Flame. De verdediging en keepster Nicky Evrard hielden België recht. "De defensie was een positief punt. Jody Vangheluwe is tegen alle verwachtingen in, in de ploeg gekomen en ze heeft het fantastisch gedaan. Ook Evrard heeft een goeie wedstrijd gespeeld", voegt Courtois toe.

3. Moeilijker om kwartfinales te halen

De openingswedstrijd tegen IJsland was meteen de kans om de eerste 3 punten op te strijken. Want zij waren op papier de gemakkelijkste tegenstandster van de Red Flames, maar IJsland stond er.

"Het niveau op het EK ligt hoog. IJsland is zogezegd de minst goeie tegenstander in de poule, maar dat was een super sterke ploeg", verklaart Aster Nzeyimana.

Frankrijk en Italië kunnen nog steken laten vallen. Imke Courtois (Cocommentator)

Er lag veel druk op de schouders van de Red Flames. "Er heerste de gedachte dat het vandaag van moeten was. Dat we die 3 punten moesten binnenhalen. Met een gelijke stand lijkt dit geen goede prestatie vanuit die redenering, maar IJsland was echt goed", vertelt cocommentator Courtois.

"Het wordt iets moeilijker om de kwartfinales te halen. We hebben nu 1 puntje in plaats van 3, maar ik denk dat een ploeg zeker kan groeien in een toernooi. Frankrijk en Italië kunnen ook nog steken laten vallen", aldus Courtois. Donderdag neemt België het op tegen Frankrijk om 21 u. Maandag 18 juli werken ze hun laatste groepswedstrijd af tegen Italië.