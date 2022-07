Penaltyheldin Nicky Evrard onthult haar geheime wapen: "Vaseline brengt geluk"

"Ik ben tevreden met mijn wedstrijd", blikte ze terug. "Mijn eerste op een EK. Ik ben wel trots op hoe ik hier gekomen ben na een lange weg. Al was ik met een clean sheet natuurlijk nog blijer geweest. Ach, we moeten vrede nemen met dit punt - het was een pittig duel dat alle kanten kon opgaan."

Gelukkig is Nicky Evrard geen diesel. De Belgische doelvrouw moest meteen flink aan de bak in het openingsduel op het EK. Ze pakte uit met enkele cruciale saves, waaronder een gestopte penalty op het halfuur.

Met succes dus. Of was het een ritueel van Evrard dat het verschil maakte? De doelvrouw smeert namelijk steeds vaseline aan haar doelpalen. "Toen ik terugkeerde in de basis tegen Kosovo was ik het eerst vergeten. (lacht) Davinia Vanmechelen heeft me dan snel geholpen. En uitgerekend die dag pakte ik twee strafschoppen. Sindsdien doen we het dus met z'n tweetjes."

"Als voetballer - en zeker als keepster - heb je soms wel eens rare trekjes. Als iets eens geluk heeft gebracht, blijf je dat gewoon doen. Ook al is het eigenlijk misschien nutteloos."