Dirk Coorevits en Ruben Desmet bevestigen samenwerking in Vive le Vélo: "Vanaf volgend jaar Soudal-Quick Step"

"We willen graag naamsbekendheid creëren en we zullen ook extra investeren", vult Coorevits aan. "We willen de visibiliteit ten volle benutten en hebben zo besloten om een 5 jarige verbintenis te smeden."

"We zullen het binnenkort officieel allemaal bevestigen", opende Dirk Coorevits in Vive le Vélo. "Al kunnen we dat nu alvast doen voor het Vlaamse publiek. Binnenkort zullen we dan nog met extra informatie naar buiten komen."

Vooral meer scoren in de grote rondes

Soudal-Quick Step wil in de komende jaren ook naam gaan maken in de grote rondes: "De afgelopen jaren waren we uiterst succesvol in het klassieke werk", benadrukt Desmet. "Nu willen we ook in de grote rondes een kern uitbouwen die kan meespelen voor de overwinning."

"Op die manier zijn we samen met Patrick Lefevere op zoek gegaan naar de ideale partner en zijn we uitgekomen bij Soudal die daar mee voor kan zorgen."

Een kern rond Remco Evenepoel dan? "Bijvoorbeeld", stelt Coorevits. "Het kunnen ook nog andere renners zijn. Het is een project voor op de lange termijn en we willen nu niet alle druk op Remco leggen. Er kunnen misschien nog andere renners bijkomen. Het is zeker ons doel om te scoren in de rondes, daar is de meeste visibiliteit te rapen."

Na het scoren in de klassiekers is er bij beide partijen ook de droom om te scoren in het eindklassement van de Tour: "Die ambitie mag uitgesproken worden", geeft Desmet aan. "Als dat kan dan nemen we dat graag mee. We zullen zien of dat realistisch is. We creëren met deze 5 jaar wel een omgeving zodat het sportieve management in alle rust kan werken."