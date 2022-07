Klassementsman Jack Haig, Michael Gogl en Daniel Oss zijn eerste opgevers in de Tour

In de 5e rit van de Tour de France zijn we de eerste renners kwijtgespeeld. Jack Haig heeft het slagveld over de kasseien niet "overleefd". De Australiër was met steile ambities gestart, maar mag die in de eerste week al opbergen. Ook voor Michael Gogl van Alpecin-Deceuninck is de Tour voorbij. Rond middernacht kwam ook de opgave van Daniel Oss.