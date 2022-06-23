    Dit is de ploeg van Bahrain-Victorious voor de Tour de France 2022

    Dat was de rit waarin een ontketende Tadej Pogacar de macht greep.

    Dylan Teuns won vorig jaar de 8e etappe naar Le Grand-Bornand.

    Bahrain-Victorious gaat voor een klassement met Jack Haig en Damiano Caruso. Voor ritzeges moeten o.a. Matej Mohoric (vorig jaar 2) en Dylan Teuns (2 in 2 Tours) zorgen.

    De Tour-ploeg van Bahrain-Victorious
    Damiano Caruso
    Kamil Gradek
    Jack Haig
    Matej Mohoric
    Luis Leon Sanchez
    Dylan Teuns
    Jan Tratnik
    Fred Wright
    Tour de France
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    ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
    1individuele tijdritKopenhagen - Kopenhagen13,2 km
    2wegwedstrijdRoskilde - Nyborg202,2 km
    3wegwedstrijdVejle - Sønderborg182 km
    4wegwedstrijdDuinkerken - Calais171,5 km
    5wegwedstrijdLille - Arenberg157 km
    6wegwedstrijdBinche - Longwy219,9 km
    7wegwedstrijdsemi bergetappeTomblaine - La Planche des Belles Filles176,3 km
    8wegwedstrijdsemi bergetappeDole - Lausanne186,3 km
    9wegwedstrijdsemi bergetappeAigle - Châtel192,9 km
    10wegwedstrijdsemi bergetappeMorzine - Megève148,1 km
    11wegwedstrijdbergetappeAlbertville - Col du Granon151,7 km
    12wegwedstrijdbergetappeBriançon - Alpe d'Huez165,1 km
    13wegwedstrijdsemi bergetappeLe Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne192,6 km
    14wegwedstrijdsemi bergetappeSaint-Étienne - Mende192,5 km
    15wegwedstrijdsemi bergetappeRodez - Carcassonne202,5 km
    16wegwedstrijdsemi bergetappeCarcassonne - Foix178,5 km
    17wegwedstrijdbergetappeSaint-Gaudens - Peyragudes129,7 km
    18wegwedstrijdbergetappeLourdes - Hautacam143,2 km
    19wegwedstrijdCastelnau-Magnoac - Cahors188,3 km
    20individuele tijdritLacapelle-Marival - Rocamadour40,7 km
    21wegwedstrijdParis La Défense Arena - Parijs115,6 km