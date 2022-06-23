Dit is de ploeg van Bahrain-Victorious voor de Tour de France 2022

Bahrain-Victorious gaat voor een klassement met Jack Haig en Damiano Caruso. Voor ritzeges moeten o.a. Matej Mohoric (vorig jaar 2) en Dylan Teuns (2 in 2 Tours) zorgen.
|De Tour-ploeg van Bahrain-Victorious
|Damiano Caruso
|Kamil Gradek
|Jack Haig
|Matej Mohoric
|Luis Leon Sanchez
|Dylan Teuns
|Jan Tratnik
|Fred Wright
Tour de France
|rit
|datum
|type rit
|start-finish
|totaal
|winnaar
|leider
|1
|Kopenhagen - Kopenhagen
|13,2 km
|2
|Roskilde - Nyborg
|202,2 km
|3
|Vejle - Sønderborg
|182 km
|4
|Duinkerken - Calais
|171,5 km
|5
|Lille - Arenberg
|157 km
|6
|Binche - Longwy
|219,9 km
|7
|Tomblaine - La Planche des Belles Filles
|176,3 km
|8
|Dole - Lausanne
|186,3 km
|9
|Aigle - Châtel
|192,9 km
|10
|Morzine - Megève
|148,1 km
|11
|Albertville - Col du Granon
|151,7 km
|12
|Briançon - Alpe d'Huez
|165,1 km
|13
|Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne
|192,6 km
|14
|Saint-Étienne - Mende
|192,5 km
|15
|Rodez - Carcassonne
|202,5 km
|16
|Carcassonne - Foix
|178,5 km
|17
|Saint-Gaudens - Peyragudes
|129,7 km
|18
|Lourdes - Hautacam
|143,2 km
|19
|Castelnau-Magnoac - Cahors
|188,3 km
|20
|Lacapelle-Marival - Rocamadour
|40,7 km
|21
|Paris La Défense Arena - Parijs
|115,6 km